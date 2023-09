İAOSB Başkanı Karace'den trafik sorununa çözüm önerisi: Körfez Geçişi!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:54

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:54

2014 yılında yerel seçimlerin hemen öncesinde o dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan Binali Yıldırım’ın, “35 İzmir, 35 Proje”si içerisinde yer alan ‘Körfez Geçişi’ projesi yıllardır hayata geçirilemedi. AKP, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini alamayınca proje tamamen rafa kalktı.

9 yıl önce verilen müjdeyi hatırlatan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İzmir’de her geçen gün artan trafik yoğunluğunun çevreci bir yapı ile hazırlanacak ‘Körfez Geçişi’ projesi ile azaltılarak, zaman ve maliyetten tasarruf sağlanabileceğini söyledi. Karace, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’in hali hazırda ciddi bir trafik sorunu mevcut. Şehir hastanesinin de faaliyete açılması ile çalışan hastane personelinin, faaliyete girecek 25 polikliniğe gelecek hasta ve hasta yakınlarının, hastane çevresine açılacak büfe ve benzeri yapılanmaların geliş gidişleri ile trafik içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Yalnızca İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgemize her gün İzmir’in dört bir yanından gelip giden 50 bin çalışanımız var. Mevcut akış hastane ile birleşince trafik yoğunluğu kentin her noktasına yansıyacaktır. Bu nedenle Körfez Geçişi’nin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İzmir’e nefes aldıracak Körfez Geçişi için yatırımcı da bulunur. Bu kente hepimizin borcu var. Bu nedenle sorumluluk alıp bu çalışmayı hayata geçirecek yapılanmayı sağlarsak, bir yandan kentin karşılıklı trafik akışını, diğer yandan Çanakkale’den Çeşme’ye uzanan şehirdışı akışını rahatlatırız. Umarım, 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki trafik akışının 3 katına varan geçişin sağlanacağını düşündüğüm Körfez Geçişi projesi hayata geçirilir” diye konuştu.