İBB’ye ambargo devam ediyor: Havalimanı taşımacılığında yeni dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5216 sayılı yasa ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) verilen "Bütün toplu ulaşım hizmetlerini yapma, yaptırma ve planlama" yetkisini genelge ile İBB'den aldı. Danıştay 8.Dairesi'ninn yürütmeyi durdurma kararı ise uygulanmadı. Son olarak, ilgili faaliyet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onayına tabi tutularak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin yetkisinde olan havalimanından şehir merkezine olan ulaşım hizmetleri ihalesi yapma yetkisini genelgeyle İBB’den aldı.
Danıştay 8. Dairesi'nin konu hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararı ise uygulanmadı.
BAKANLIĞA DEVREDİLDİ
Son olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması kaydıyla yapılabilecek.
NE OLMUŞTU?
5216 sayılı yasa ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) verilen “Bütün toplu ulaşım hizmetlerini yapma, yaptırma ve planlama” yetkisi, Ulaştırma Bakanlığı 2021/5 sayılı genelgesiyle taşımacılık hizmeti verilmesi için ihale açma yetkisini İBB’den alıp havalimanını işleten özel şirketlere verilmişti.
Danıştay 8. Dairesi, genelgenin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada; “Kanunla Belediyelere verilen yetkiyi ortadan kaldıracak şekilde yorumlanamaz” diyerek bakanlığın yayınladığı genelgenin yürütmesinin durdurulması yönünde karar verdi. Ancak Danıştay 8'inci Dairesi’nin ve UKOME kararının olmamasına rağmen Havaist firması Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ulaşım faaliyetlerine devam ediyordu.
İlgili Haberler
- İBB'den Sarıyer için trafik uyarısı: Hacı Osman Bayırı Caddesi'nin Beşiktaş yönüne doğru olan istikameti 15 gün kapatılıyor
- İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın düşü, kenti dünyanın bir numarası yapmak
- İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı: '154 km sınırı cinayettir'
-
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!