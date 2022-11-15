İçişleri: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

DHA
15 Kasım 2022 Salı, 13:13
İçişleri: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından hava destekli nokta operasyonu yapıldı.

2 terörist etkisiz hale getirilirken 2 piyade tüfeği ele geçirildi. 

SOYLU'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi. 


içişleri bakanlığı Ağrı terörist

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler