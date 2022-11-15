İçişleri: Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu' kapsamında, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri tarafından hava destekli nokta operasyonu yapıldı.
2 terörist etkisiz hale getirilirken 2 piyade tüfeği ele geçirildi.
SOYLU'DAN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda, 2 terörist sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.
Video Haberler
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bombacının yanındaki iki kadın ayrıntısı'
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: '4 ay önce...'
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Sokağa terk edilen bebeğin sağlık durumunda yeni gelişme
- Aleyna'yı ağır yaralayan kazada 'itiraz' kabul edildi
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- Akit provokasyonuna suç duyurusu
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor