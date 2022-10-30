İcra yoluyla çocuk teslimi kararı: 60 ilçede başlıyor
İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama yarın 60 ilçede daha başlayacak. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamanın son verildiği il ve ilçe sayısı 198’e yükselecek.
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama, yarın 60 ilçede daha başlayacak. Böylece uygulamanın yapıldığı il ve ilçe sayısı 198’e yükselecek. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından, valilikler ve belediyelerin desteğiyle çocuk görüşme merkezleri kurulmaya başlandı.
Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 44 il ve 94 ilçe olmak üzere 138 merkez hizmete açıldı. Yeni uygulama çerçevesinde bugüne kadar 215 dosyada çocuk teslimi gerçekleştirilirken, 2 bin 180 dosyada çocukla ebeveynler arasında kişisel ilişki olmak üzere toplamda 2 bin 395 dosyada çocuk teslimi ve kişisel ilişki işlemleri gerçekleştirildi.
60 İLÇEDE DAHA AÇILIYOR
İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama, yarın itibariyle 60 ilçede daha başlayacak. Besni, Gerger, Gölbaşı, Akseki, Gündoğmuş, Posof, Gölhisar, Tefenni, Buldan, Çal, Çameli, Kale, Tavas, Dicle, Keşan, Karakoçan, Tekman, Şiran, Torul, Aliağa, Kiraz, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Cide, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Delice, Sulakyurt, Babaeski, Kaman, Mucur, Karamürsel, Gördes, Kırkağaç, Sarıgöl, Ömerli, Datça, Yatağan, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Bor, Çamardı, Ulukışla, Akyazı, Ferizli, Hendek, Gürün, Saray, Tonya, Vakfıkebir, Çekerek ve Şefaatli ilçelerinde açılacak çocuk teslimi merkezleri ile bu sayı 198’e ulaşacak. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinde görev alacak uzmanlara Çocuk Teslimi ve Çocukla İlişki Kurulması Süreci ile ilgili online ve yüz yüze eğitimler veriliyor. Uygulamanın 2023 yılı ağustos ayına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor.
ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURULUYOR
Adalet Bakanlığı çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesini ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri çocukların ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.
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