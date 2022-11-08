İhmalin böylesi... Yol çalışmasında caddeye döküldü, alev alev yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar, yol yapım çalışmasında zemine atılan kimyasal maddeyi tutuşturdu. Yol alevler içinde kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 15:12
İhmalin böylesi... Yol çalışmasında caddeye döküldü, alev alev yandı
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Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi'nde yol yapım çalışması sırasında zemine kimyasal madde atıldı. Bu sırada tadilat yapan bir esnafın çalıştırdığı spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kimyasal maddeyi tutuşturdu.

BİR ANDA TÜM CADDEYİ KAPLADI

Bir anda caddeyi alevler kapladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


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