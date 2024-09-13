'İklimlendirme sistemi' ile kenevir yetiştirenlere operasyon: 1 gözaltı
Adana'nın Çukurova ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesindeki bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemleri kurularak uyuşturucu üretimi yapıldığını belirledi.
Bu tespitler üzerine 2 adrese düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 2 havalandırma sistemi ve çok sayıda uyuşturucu üretim malzemesi ele geçirildi.
Dairelerin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görülürken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Adana
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