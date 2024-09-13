'İklimlendirme sistemi' ile kenevir yetiştirenlere operasyon: 1 gözaltı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 11:37

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:38

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurova ilçesindeki bazı apartman dairelerinde iklimlendirme sistemleri kurularak uyuşturucu üretimi yapıldığını belirledi.

Bu tespitler üzerine 2 adrese düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar, 50 kök Hint keneviri, 2 iklimlendirme sistemi, 2 havalandırma sistemi ve çok sayıda uyuşturucu üretim malzemesi ele geçirildi.

Dairelerin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü görülürken, 1 şüpheli gözaltına alındı.