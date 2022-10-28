İktidar, 2023 programında birçok görevi Diyanet'e verdi
İktidarın yıllık programında Diyanet İşleri Başkanlığı’na birçok görev verildi. Buna göre Diyanet, klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyini ve sağlık okuryazarlığını artıracak. Yurtiçi ve yurtdışında kültür varlıklarını korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetlerini geliştirecek.
İktidar, yıllık programda Diyanet İşleri Başkanlığı’na klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyinin artırılmasından kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine kadar birçok görevlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı’nda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “sorumlu/işbirliği yapılacak kuruluşlar” arasında yer aldığı politika/tedbirler şöyle:
ARAŞTIRMACILARA EĞİTİM
- Helal Akreditasyon Kurumu’nun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek.
- Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyi artırılacak. Sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik eğitim süreçleri hazırlıkları yapılacak. Bilgisayar Destekli Tanı sistemlerinin klinik araştırma süreçleri konusunda araştırmacılara yönelik farkındalık eğitimi düzenlenecek.
- Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.
- Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinin sosyal destek boyutu güçlendirilecek.
- Gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalara devam edilecek.
- Vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek.
"TERÖRLE MÜCADELE"
- Manevi destek hizmetiyle ulaşılan kişi sayısı artırılacak. Manevi Danışman Ulusal Meslek Standardı çerçevesinde ilgili hizmet alanlarına yönelik özel eğitimli ve daha donanımlı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim programlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
- Terör örgütlerinin propagandası ile mücadelede devletin gerçekleştirdiği hizmetler konusunda kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilecek, teröre yol açan radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık ile mücadele kapsamında, toplumu bilinçlendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik projeler hayata geçirilecek.
- BM ve diğer uluslararası platformlarda insani yardım konularında düzenlenen toplantılara aktif katılım sağlanarak Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak.
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