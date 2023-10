İktidarın ‘yasamada iyileştirme’ çıkışını muhalefet samimi bulmadı: Parlamenter sistem çağrısı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Meclis’te yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili tartışmalar olduğunu kabul ederek “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk döneminde tecrübelerin ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacını da yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirebileceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Meclis’in açılışı nedeniyle yapılan resepsiyonda konuyu değerlendiren AKP milletvekilleri de “nöbetçi bakan” gibi uygulamaları örnek göstererek benzer çalışmaların yapılabileceğini söyledi. Buna karşın muhalefet partisinin kurmayları, iktidardan gelen bu çıkışı samimi bulmadıklarını vurguladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, “Sistemi ‘Parlamentoya bakan gelsin’ diyerek düzeltemezsiniz. Biz cumhurbaşkanına yazılı soru önergesi bile veremiyoruz ama bütün sistemin ortasında sadece o var. Bu sistem iyileştirmelerle kurtulmaz. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi ortaya koyduk. Bunu görmezden geldiler. Onlar sadece kendi istedikleri desteklensin istiyor. Bu iktidar kendi tek adam düzenini değiştirmek isteyen, Meclis denetimini artırmayı söyleyen önerileri kayda değer bulmuyor. Mesela MHP’nin 100 maddelik bir önerisi de vardı, ona ne oldu?” dedi. Anayasa değişikliği olmadan da adım atılabileceğini söyleyen Emre, “Birçok adım atılabilir. Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklikler yapılabilir, yolsuzluklarla ilgili bir adım atılabilir. Yeter ki samimi bir çaba olsun” diye konuştu.

"OTORİTE PEKİŞTİRMEK"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da “Sistemle ilgili her zaman söylediklerimizi teyit eden bir açıklama oldu. Biz sistemin ruhunda kuvvetler ayrılığı, denge denetleme olmasını önemsiyoruz. Başkanlık sistemine doğrudan karşıtlık yerine bu Türk tipi sistemin Türkiye’yi taşımadığını söylüyoruz. Ancak bundan birkaç yıl önce sayın Fuat Oktay da bir sistem revizyonu olması gerektiğini söylemişti. Sonra bu açıklama kaybolup gitmişti. Biz denge denetlemede bir revizyon görürsek, buna bakabiliriz” yorumunu yaptı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ise “Sayın Erdoğan iyileştirme istiyorsa, bunu otoritesini pekiştirmek için istiyor olabilir. Geçmişten bugüne yapılan anayasa değişikliklerinde katılımcı bir anayasa yerine hep kendi gücünü nasıl pekiştireceğinin değişikliğini yaptı. Parlamentoyu güçlendirecek her adıma destek oluruz ama kısıtlıyıcı her adımın da karşısında oluruz” dedi.

"ZOKAYI YUTMAYIZ"

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ da iyileştirme çağrısını samimi bulmadığını vurguladı. “Yaptıkları yapacaklarının teminatı” diyen Özdağ, “Türkiye’nin bir toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı var ama uyuluyor mu? Anayasada değiştirilmeyen bir tek laiklik, üniter yapı, devletin adı kaldı. Başka ne kaldı? Her şeyi değiştirdiler. Türkiye’nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Mevcut anayasaya uymayan bir iktidar sorunu var. Konuyu referanduma götürmek istiyorlar. Biz o zokayı yutmayız” ifadelerini kullandı