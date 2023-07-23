‘İlişki durumunu’ boş bıraktı: Mahkeme boşanma davasında ‘ağır kusurlu’ saydı
Ankara'da bir çift arasındaki boşanma davasında bir ilk yaşandı. Boşanma davası açan erkek, eşinin sosyal medya hesabındaki ilişki durumu bölümünü boş bırakmasını da mahkemeye boşanma gerekçelerinden biri olarak sundu. Aile Mahkemesi, kocayı haklı, kadını ağır kusurlu bularak kadının tazminata mahkum etti. Yargıtay ise kararı bozdu.
Ankara'da yaşayan İ.K. ve C.K. arasında çeşitli nedenlerle başlayan gerilim mahkemeye taşındı. Boşanmak isteyen İ.K. Aile Mahkemesinde karısı C.K'ye dava açtı.
Sabah’ın haberine göre, dava sürerken İ.K, eşinin sosyal medya platformu Facebook'taki hesapta "evli" yada "bekar" olduğunu açıklayan bölümü boş bıraktığını, ayrıca cep telefonuyla güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.
Ankara Aile Mahkemesi; kadının, cep telefonu ile güven sarsıcı davranışta bulunması ve evli olduğu halde ilişki durumunu boş bırakmasını gerekçe göstererek ağır kusurlu olduğuna, dolayısıyla kocasına maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Ortak çocukları B.K'nın velayeti ve nafaka talebi de aleyhinde sonuçlanan C.K. karara itiraz etti.
Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi verdiği kararda, kadına sosyal medya hesabında ilişki durumunu boş olarak göstermesinin ağır kusur olarak yüklenilmesinin doğru olmadığına karar verdi.
Yargıtay, evlilik sürecinde hem erkeğin hem de kadının eşit kusurlu olduğunu belirterek Ankara Aile Mahkemesinin verdiği kararı bozdu.
C.K'nın daha ağır kusurlu kabul edilmesine konu olan ilişki durumu ve telefon ile güven sarsıcı davranışların davacı koca tarafından dilekçelerde belirtilmediği Yargıtay, bu iddiaların duruşma sırasında gündeme getirildiğine dikkat çekti ve bunların ağır kusur olarak hükme esas alınmasının mümkün olmadığına karar verdi.
Olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarını kabul edilirken C.K'nın kocasına ödeyeceği maddi ve manevi tazminat da iptal edildi. Dava dosyası yeniden yargılama yapılması için Aile Mahkemesine gönderildi.
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