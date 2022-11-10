İnternette ürün ilanıyla 'kaparo' dolandırıcılığına 2 tutuklama
İzmir'de internet üzerinden ucuz ürün ilanları verip, kaparo aldıkları 1057 kişiyi ürünleri göndermeyerek toplam 873 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık iddiaları üzerine harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından M.S. (40) ve F.T.'nin (38) alışveriş sitelerine ucuz ürün ilanları verdiği, ürünü almak isteyen yurttaşlardan kaparo alarak dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.
Şüphelilerin, kaparo aldıkları kişilere sipariş edilen ürünleri göndermeyerek Türkiye genelinde 1057 kişiyi, toplam 873 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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