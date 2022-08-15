Irak'ın kuzeyindeki Türk üssüne 'roketli saldırı' iddiası

Irak'ın kuzeyindeki bir Türk askeri noktasına roket saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:01
Irak'ın kuzeyindeki Türk üssüne 'roketli saldırı' iddiası
Abone Ol google-news

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Başika'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Zelikan askeri üssünün roket saldırısı ile hedef alındığı iddia edildi.

Irak'ta faaliyet yürüten İran destekli terör örgütü Ahrar el-Irak, Zelikan askeri üssüne dört roket ile saldırdığını duyurdu.

Ahrar el-Irak, saldırının ardından bir açıklama yayınlayarak, “Türk işgal güçleri, Irak topraklarından çıkmadıkça rahat hareket edemeyecek” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi

Fotoğraf: Zelikan askeri üssü (ISWNews)

Zelikan askeri üssü, son zamanlarda İran destekli terör grupları ve terör örgütü PKK tarafından çeşitli saldırılara maruz kalıyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri İran ırak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler