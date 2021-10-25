İş dünyasında özel helikopterlere talep katlandı
Pandemi sonrası bulaşma riskine karşı iş insanlarının seyahatlerinde özel helikopter kullanımında 2 kat artış olduğu belirtildi.
Pandemi döneminde artan bulaş riski iş insanlarını yeni önlemler almaya yöneltti. Her alanda olduğu gibi seyahatlerde de ön planda olan 'sosyal mesafe' sorununu aşmak için büyük şirketler ve kişiler bu doğrultuda, 'özel' helikopter kiralama gibi uygulamalara başvuruyor.
Yurt içinde daha hızlı, seri ulaşım sunması oldukça büyük avantaj sağladığı belirtilen özel helikopterlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, iş dünyasının pandeminin de etkisiyle eskiye nazaran helikopter kiralama talebinde iki kat artış gözlendiğini belirtti
Özel helikopter kiralamanın "dünyanın en prestijli ve hızlı ulaşım yollarından biri" olduğunu dile getiren Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, “Özellikle de globalleşen dünyada daha çok hız gerektiren iş yaşamı içerisinde helikopterler önem kazanırken inişleri için gerekli heliportlara olan ihtiyaç da ciddi ölçüde arttı. Bu doğrultuda, heliportlar özellikle büyük şehirlerde önemli bir ihtiyaç. Son dönemlerde hem zamanı daha verimli kullanma hem de daha güvenli ve sağlıklı seyahat etmek isteyen kişi ve kurumlar helikopter kiralamaya yöneldi" diye konuştu.
"Bu anlamda, şehirlerarası kısa mesafelerde hızlı bir seyahat imkânı sunan helikopterlerin Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor” diyen Pakır, Türkiye'nin özel helikopter kiralama konusunda ciddi bir potansiyel oluşturduğunu belirtti.
İlgili Haberler
- Patronların gözü emekçinin aşında: Hak ihlalleri zirve yaptı
- Büyümeden aslan payını patronlar aldı
- Forbes açıkladı! İşte milyarderler listesine giren Türk patronlar
- Koronavirüs çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- ‘Yapması gereken susmak’
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- 'Yalan söylüyorsunuz' deyip üye olmuyorlar
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- 7 kişilik aile, 2,5 aydır kurdukları çadırda yaşıyor
- 2023'ü bekliyorlar iddiası!
- Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.85 seviyesine çıktı