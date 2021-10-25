İş dünyasında özel helikopterlere talep katlandı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:40

Pandemi döneminde artan bulaş riski iş insanlarını yeni önlemler almaya yöneltti. Her alanda olduğu gibi seyahatlerde de ön planda olan 'sosyal mesafe' sorununu aşmak için büyük şirketler ve kişiler bu doğrultuda, 'özel' helikopter kiralama gibi uygulamalara başvuruyor.

Yurt içinde daha hızlı, seri ulaşım sunması oldukça büyük avantaj sağladığı belirtilen özel helikopterlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, iş dünyasının pandeminin de etkisiyle eskiye nazaran helikopter kiralama talebinde iki kat artış gözlendiğini belirtti

Özel helikopter kiralamanın "dünyanın en prestijli ve hızlı ulaşım yollarından biri" olduğunu dile getiren Alfa Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Pakır, “Özellikle de globalleşen dünyada daha çok hız gerektiren iş yaşamı içerisinde helikopterler önem kazanırken inişleri için gerekli heliportlara olan ihtiyaç da ciddi ölçüde arttı. Bu doğrultuda, heliportlar özellikle büyük şehirlerde önemli bir ihtiyaç. Son dönemlerde hem zamanı daha verimli kullanma hem de daha güvenli ve sağlıklı seyahat etmek isteyen kişi ve kurumlar helikopter kiralamaya yöneldi" diye konuştu.

"Bu anlamda, şehirlerarası kısa mesafelerde hızlı bir seyahat imkânı sunan helikopterlerin Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı yaygınlaşmaya devam ediyor” diyen Pakır, Türkiye'nin özel helikopter kiralama konusunda ciddi bir potansiyel oluşturduğunu belirtti.