İşçi servisi park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü,7 yaralı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 07:55

Güncelleme: 14.08.2023 - 08:11

Gece saatlerinde Gaziantep-Adana karayolunun 19’ıncu kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre Emre Çökükoğlu yönetimindeki 27 ACR 789 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halindeki TIR’a çarptı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde araç içerisindeki Cihan Kodaakoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı