İşçi servisi park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü,7 yaralı
Gaziantep'te fabrika işçilerini taşıyan servisin park halindeki TIR’a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 işçi de yaralandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Gece saatlerinde Gaziantep-Adana karayolunun 19’ıncu kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre Emre Çökükoğlu yönetimindeki 27 ACR 789 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halindeki TIR’a çarptı.
BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde araç içerisindeki Cihan Kodaakoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Alman hükümeti araya girdi
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Bodrum açıklarında deprem!
- Annesi ve anneannesini öldüren hakkında yeni gelişme!
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Hayal Köseoğlu'ndan Tamer Karadağlı tepkisi!