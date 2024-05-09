İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray’da işçi servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı, 7 işçi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 5524 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil fabrikasına işçileri taşıyan Akın Çalışkan (46) yönetimindeki 68 S 0447 plakalı minibüs, kavşakta, Hakan Aytop'un (22) kullandığı 68 ED 422 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, minibüsteki işçiler Lale Öğüt (39), Havva Uysal (34), Şura Arslan (35), Sevilay Koyak (20), Zeki Aytop (27), Sibel Yılmaz (29) ve Zeliha Oruç (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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