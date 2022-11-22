DİSK'in Instagram hesabı kapatıldı!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sosyal medya platformu Instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 14:18
DİSK'in Instagram hesabı kapatıldı!
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), Instagram hesabı herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldı.

DİSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne utanç! DİSK'in instagram hesabı herhangi bir uyarı ve gerekçe gösterilmeksizin kapatılmıştır. DİSK ve Türk işçi sınıfı susturulamaz! instagram bu hatayı düzeltmeli!"



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