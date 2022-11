DİSK'in Instagram hesabı kapatıldı!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), Instagram hesabı herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldı.

DİSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ne utanç! DİSK'in instagram hesabı herhangi bir uyarı ve gerekçe gösterilmeksizin kapatılmıştır. DİSK ve Türk işçi sınıfı susturulamaz! instagram bu hatayı düzeltmeli!"

What a shame! @instagram account of DİSK (diskinsesi) was closed without any warning and reason. DİSK and Turkish working class can not be silenced! @instagram must fix this bug! @etuc_ces @ituc @DISK_Int pic.twitter.com/OjLUfdu8c3