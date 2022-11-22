DİSK'in Instagram hesabı kapatıldı!
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), sosyal medya platformu Instagram hesabının kapatıldığını duyurdu.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), Instagram hesabı herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldı.
DİSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ne utanç! DİSK'in instagram hesabı herhangi bir uyarı ve gerekçe gösterilmeksizin kapatılmıştır. DİSK ve Türk işçi sınıfı susturulamaz! instagram bu hatayı düzeltmeli!"
What a shame! @instagram account of DİSK (diskinsesi) was closed without any warning and reason. DİSK and Turkish working class can not be silenced! @instagram must fix this bug! @etuc_ces @ituc @DISK_Int pic.twitter.com/OjLUfdu8c3— DİSK (@diskinsesi) November 22, 2022
İlgili Haberler
- DİSK, terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne karanfil bıraktı: 'Korku iklimine teslim olmayacağız'
- DİSK: İşsiz sayısı 7.7 milyonu aştı, genç işsizliğinde artış devam ediyor
- Akşener, DİSK Başkanı Çerkezoğlu'nu ağırladı
- DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Yaşayacak bir düzeye çıkartılmalı
-
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- Dünya Kupası'nda TRT skandalı!
- 'Adımın geçmesinden onur duyarım'
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'