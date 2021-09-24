İşçileri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 5’i çocuk 17 yaralı

Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan tarım işçilerini taşıyan minibüsteki 5’i çocuk 17 kişi yaralandı.

(DHA)
24 Eylül 2021 Cuma, 08:51
İşçileri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 5’i çocuk 17 yaralı
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerini taşıyan Mehmet Erkek  (42) yönetimindeki 71 DL 099 plakalı minibüs, Ankara'dan Osmaniye'ye giden Ali Duman'ın  (45) kullandığı 80 HK  013 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Erkek ve aracındaki 5'i çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen  ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Duman da kazadan yara almadan kurtuldu.


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