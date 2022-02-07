İşçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı
Ümraniye’de işçilerin kaldığı 8 konteyner elektrik kontağından çıkan yangın sonrası alev alev yandı. İşçilerin yangın sırasında dışarıda olması büyük bir faciayı önledi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Ümraniye Site Mahallesi Karabük Sokak içerisinde bulunan bir inşaat alanındaki konteynerlarda meydana geldi. İnşaat alanında bulunan 8 konteyner, iddiaya göre elektrik kontağından oluşan yangın sonrası alev alev yandı.
Alevleri gören şantiye çalışanları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Alevlerin kısa sürede büyüdüğü esnada işçilerin konteynerlerde bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Öte yandan alevlerin konteynerları sardığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Yangın esnasında olay yerinde bulunan Cumali Baybars, "Sahada çalışıyorduk. Alevleri gördük. Elektrik kontağında sorun oldu sanırım. 8 tane konteyner yandı. İtfaiye ekipleri geldi" diye konuştu.
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