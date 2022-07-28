İsrail: İran nükleer devlete dönüşüyor, Türkiye bunu taklit edebilir

28 Temmuz 2022 Perşembe, 10:21

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, Time Dergisi için bir yazı kaleme alarak, İran'ın nükleer programına dair saptamalarda bulundu.

Ehud Barak, bu yaz içinde İran'ın bir "nükleer devlete" dönüşeceğini öne sürdü. Barak, bu durumda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) etkisiz kalabileceğini işaret ederek, "İran'ın nükleer emelleri, Orta Doğu'da NPT'nin çöküşünü gören Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından da taklit edilebilir" ifadelerini kullandı.

Barak, İsrail'in, İran'ın nükleer programına karşı bağımsız bir askeri saldırı gerçekleştirmek için gereken desteği sağlaması konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

Barak bu bağlamda, "İsrail ve ABD, İran'ın kritik tesislerine operasyon yapabilir ve onları yok edebilir. Ancak, İran fiili olarak nükleer devlet olduğunda gerçekleştirilen operasyon, İran'ın nükleer gücünü etkileyemez" dedi.

"GERÇEKÇİ BİR DİPLOMATİK ÜLTİMATOM VERİLMELİ"

Ehud Barak, İsrail'in, İran'a yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon icra etmesini saklı tutması gerektiğini, çünkü ABD'nin meşgul olduğu bir dönemde nükleer bir patlamanın "büyük olasılıkla" gerçekleşeceğini söyledi.

Barak, "Bu yaz, İran fiili olarak nükleer devlete dönüşecek" diyerek, "savaş tehdidi" içeren gerçekçi bir diplomatik ültimatomun, İran'ın nükleer programını durdurabileceğini ileri sürdü.

Barak, İran'ın bölgesel adımlarına değinerek, "İran, İsrail'e ve diğerlerine karşı doğrudan ve Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki vekilleri aracılığıyla hareket eden ve mümkün olan her yere terör, kaos ve isyanı yayan çetin ve sert bir rakip" diye konuştu.

"ÇATIŞMA VE İSTİKRARSIZLIK YARATABİLİR"

Ehud Barak, İran'ın tam bir şekilde nükleer yetenek kazanması halinde, Tahran yönetiminin tüm bölgede "çatışma ve istikrarsızlık" yaratmak için istediği gibi hareket edebileceğini iddia etti.

Barak, "Tahran yönetimi ne kadar savunmasız görünürse görünsün, kimsenin İran'a geniş çapta müdahale etmeye cesaret edemeyeceğini garanti ediyor" dedi.