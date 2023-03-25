İstanbul Boğazı'nda 'sis' sürprizi: Seferler iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda öğle saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir Hatları birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 15:15
İstanbul Boğazı'nda 'sis' sürprizi: Seferler iptal edildi
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İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı.

Özellikle Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı.

Şehir Hatları da birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'nın saat 15.30 itibarıyla yapılamadığını açıkladığı seferler şu şekilde:

-Kadıköy-Beşiktaş

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy 

-Kadıköy-Karaköy-Eminönü 

-Üsküdar-Karaköy-Eminönü 

-Kabataş-Adalar 

-Kadıköy-Kabataş 

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş 

-Uzun Boğaz Turu 

-Kısa Boğaz Turu 

-Anadolukavağı-Üsküdar

-Maltepe-Adalar 

-Kadıköy-Haliç 

-Kabataş-Çengelköy

-Bostancı-Adalar 

-Beşiktaş-Adalar 


İstanbul Boğazı Sis gemi gemi trafiği

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