İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem biriminde görev değişikliği yaşandı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman görevinden ayrıldı.

Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şimdi aynı ilkelerle aynı hedefe doğru yeni bir başlangıç yapma zamanı. Çalışmalarımı İBB ailesinde şehircilik alanında plan ve projelerin koordinasyonuna emek vererek sürdüreceğim. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığındaysa her şey olduğu gibi çalışma arkadaşlarım, üstüne koyarak devam edecek. Her şey çok güzel olacak” dedi.

ÖZLEM TUT YENİ GÖREVİNİ DEVRALDI

Kahraman'ın yerine İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürü Özlem Tut getirildi. Görevi Kahraman'dan devralan Tut, sosyal medya hesabından “Daire Başkanlığı görevini, Tayfun Kahraman'dan devralmaktan onur duydum. Çok çalıştık, daha çok çalışacağız” dedi.