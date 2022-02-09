İstanbul'da baraj doluluk oranları sevindirdi
İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. Son ölçümlere göre bugün itibarıyla barajlardaki su seviyesi yüzde 76.84 oldu. Bir gündeki artış yüzde 12'yi aştı.
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 76.84 olarak ölçüldü.
Bölgede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından su seviyesi bir günde 8.63 puan yani yüzde 12'nin üzerinde arttı.
8 Şubat 2022 tarihinde 68.21 olan doluluk oranı, bugün 76.84 olarak ölçüldü.
BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da Istrancalar ve Elmalı barajları yüzde 100'e ulaştı. Sazlıdere barajı ise yüzde 50'nin altında kalan tek baraj oldu.
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