İstanbul'da dehşet! Nişan eğlencesinde damadı bıçakladı: Savunması pes dedirtti!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:46

Güncelleme: 18.12.2024 - 12:46

Şaşırtan olay 13 Ekim Pazar günü saat 01.00 sıralarında Çekmeköy'deki bir et restoranında meydana geldi.

Aynı gün nişanlanan B.Y. ve Ümit A.'nın(27) nişan kutlaması için yemeğe davet ettikleri Elif A.(29), Caner A.(38) ve Gökhan K.(34) ile diğer arkadaşları kendi aralarında küfürlü bir şekilde konuştukları sırada, restorana eğlenmek amacıyla giden Emirhan B. ve ağabeyi Atakan B. küfürlerin kendilerine söylendiğini düşünerek grupla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada Emirhan B., elindeki bıçak ile Ümit A.'yı hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralarken, Ümit A., Elif A., Caner A., Gökhan K., Emirhan B. ve Atakan B. de karşılıklı birbirlerini darbederek yaraladılar.

İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken tedavileri tamamlanan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden Emirhan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

'ÇAKIYI KENDİMİ KORUMAK İÇİN SAVURDUM'

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşma salonunda müştekiler Ümit A., Elif A., Caner A., Elif A. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Emirhan B. de duruşmaya katılması için cezaevinden getirildi.

Duruşmanın açılmasının ardından ilk savunması alınan tutuklu sanık Emirhan B., şöyle konuştu:

"Ben daha önce yaptığım savunmalarımı aynen tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Olay bittikten sonra ben müdahale etmişim gibi gözüküyor ise de ben olay günü Ümit isimli müşteki bana yumruk attıktan sonra ve sersemledikten sonra karşı taraftaki müştekilerin ağabeyim olan Atakan'a saldırdıklarını gördüm. Bunun üzerine arka cebimdeki çakıyı çıkarıp, kendimi korumak için savurdum. Bu sırada çakının Ümit'e geldiği doğrudur.

Ben diğer müştekiler Elif, Gökhan ve Caner'i silahtan sayıldığı belirtilen çakıyla ya da iddianamede belirtilen bıçak ile yaraladığım iddialarını kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Olay nedeniyle pişmanım. Çakıyı rastgele savurduğumda müşteki Ümit'e denk geldi ve Ümit bu şekilde yaralandı. Çakıyı savurmaktaki amacım kendimi korumaktı. Kasıtlı olarak kimseyi yaralamadım."

'BIÇAĞI ÜMİT'İN KOLUNA VE GÖĞSÜNE 3 KEZ SAPLADI'

Duruşmadaki beyanında olay günün anlatan Caner Atabay, "Olay günü Ümit A. ile hesap ödemek için kasaya doğru gidiyorduk. O sırada Semih ile tanımadığımız 2 kişinin gergin bir şekilde el sıkıştığını gördük. Yanlarına gidip, 'Hayırdır, ne oluyor?' diye sorduğumuzda sanık Emirhan B. bize küfrederek karşılık verdi. Bunun üzerine kavga başladı. Ümit, Emirhan B.'ye yumruk atmaya çalıştı, ancak denk getiremedi. Bu sırada Emirhan B. cebinden çıkardığı bıçağı Ümit'in koluna ve göğsüne 3 kez sapladı. Ben de müdahale ederek bıçağı almaya çalışırken elimden yaralandım. Çevredekilere, 'Bizimkilere haber verin. Ümit ölüyor' diye bağırdım. Onlar dağılınca Emirhan B. beni kovalamaya başladı. Tam bıçağı bana da sokacakken, bizim yanımızdaki Ç.A. müdahale ederek onu durdurdu. Sonra Ümit'in peşimizden geldiğini görerek onu dizinden de bıçakladı. Daha sonra sanık olay yerinden kaçtı. Ben Ümit'e tampon yapmak için gömleğimi çıkardım. Sonrasında da ambulans geldi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

'TEKRAR BIÇAKLANACAĞIM VE ÖLECEĞİM KORKUSUYLA DIŞARI ÇIKAMIYORUM'

Kavgada göğsünden bıçaklanarak yaralanan damat Ümit A. ise mahkemedeki beyanında, şöyle dedi:

"Olay günü o restoranda benim nişanım vardı. Biz gerginliği görüp kasaya gittiğimizde, sanık Emirhan B.'nin ağabeyi sürekli sanığı çekerek, 'Buradan gidelim' diyordu. Ben sanığın elinin arka cebinde olduğunu görerek ters bir durum olduğunu düşündüm. Biz 'Ne oluyor?' diye sorunca sanık küfretti ve kavga başladı. Ben kendimi korumak için sanığa yumruk atmaya çalıştım ama denk getiremedim.

Sonrasında sanık beni kolumdan, göğsümden ve belimden bıçakladı. Ben yaralanınca, restoranın çalışanları beni güvenli bir alana aldılar. Kavga devam ediyordu. Bu sırada arkadaşlarıma benim yaralandığım haberi verilmiş. Ben gürültünün devam ettiğini duyunca, olduğum yerden kalkarak tekrar kasaya doğru gittim. Oraya girer girmez, sanık Emirhan B., beni tekrar dizimden bıçakladı. Bayılarak, yere düştüm.

Sonrasında beni ambulansla hastaneye götürmüşler. Hastanede 10 gün tedavi gördüm. Dizimden bıçaklanmam neticesinde kemiğim kırıldı. Bu durumla ilgili psikolojim bozuldu ve nişanlımla aram bozuldu. Düğünle ilgili problemlerimiz oluştu. Maddi ve manevi olarak çok büyük zararım var. Tekrar bıçaklayacağım ve öleceğim korkusuyla dışarı çıkamıyorum. Sanığın ve yakınlarının tekrardan bana zarar verip vermeyeceğini ön göremediğim için bir can güvenliğimin de olmadığını düşünüyorum."

GELİN: 'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM'

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen gelin B.Y. ise, "Ben müşteki Ümit A.'nın nişanlısıyım. Olay günü restoranda nişan kutlaması için aile yemeğimiz vardı. Daha sonra Caner A. ile nişanlım Ümit A. hesabı ödemek için kasaya gitti. Biz bahçedeki kamelyada oturduk. Sonra Caner koşarak gelip, 'Ümit'i öldürüyorlar' dedi. Biz de koşarak yanına gittik. Ben gittiğimde sanık Emirhan B. elindeki bıçağı rastgele savuruyor ve 'Hepinizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Olay nedeniyle psikolojik olarak etkilendiğim için dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda başıma bir şey gelecek korkusu yaşıyorum. Şu an duruşma salonu dışında neredeyse 20 kişi vardır. Bu sebeple can güvenliğimden endişe ediyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada müşteki Elif A. ile tanıklar İ.F.E., Ç.A. ve A.B.'nin de beyanları dinlendi. Daha sonra avukatlar savunmalarını yaptı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen müşteki Gökhan K.'nin ve tanık S.G.'nin zorla getirilmesi için karar düzenledi. Sanık Emirhan B.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 9 Ocak 2025'e erteledi.