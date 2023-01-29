İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düştü

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 07:02

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 07:02

Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.

Yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.

