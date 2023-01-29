İstanbul’da ilk kar Silivri’ye düştü
Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü.
Silivri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.
Yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.
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