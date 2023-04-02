İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 115 milyon TL’lik ürün ele geçirildi

İstanbul'da 13 ilçede yapılan operasyonlarda ülkeye yasadışı yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan 9 bin 590 cep telefonu, 236 ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974 çeşit ürün ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 11:50
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 115 milyon TL’lik ürün ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı yollarla Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında operasyon düzenledi. 

Kartal, Bağcılar, Eyüp Sultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kâğıthane ve Arnavutköy'de işyeri ve depo olarak faaliyet yürüten 22 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan 9 bin 590 adet cep telefonu, 236 adet ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974  çeşit ürün ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. 


Operasyon Kaçakçılık piyasa

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