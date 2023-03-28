İstanbul'da kaldırımda yürüyen kadına silahlı saldırı!
Eyüpsultan'da motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında, kaldırımda yürüyen kadın bacağından yaralandı. Saldırı güvenlik kamasına yansıdı.
Eyüpsultan Cengiz Topel Caddesi'nde önceki gün sabah saatlerinde yüzleri maskeli motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında, kaldırımda yürüyen E.D. isimli kadın bacağından yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
2 KİŞİ ARANIYOR
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı kadın ve saldırı sırasında bir otomobilin arkasına geçerek yara almadan kurtulan kişi, kendilerine zarar verecek kimse olmadığını söyledi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 şüphelinin silahla ateş ettiği ve kaldırımda yürüyen kadının bacağından yaralandığı görülüyor.
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