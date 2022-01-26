İstanbul'da onlarca araç sahipleri tarafından çekilmeyi bekliyor
İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda sürücüleri tarafından bırakılan özel araç, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç alınmayı bekliyor.
İstanbul'da dün ve önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Ekipler çalışmaların ardından kapalı olan yolların tamamı açtı.
ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR
TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı.
Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Avcılar’da 16 saatlik elektrik kesintisi
- Kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi
- Fenerbahçe'ye transferde sürpriz engel
- Sadakatsiz'de koronavirüs paniği
- Kaan Tangöze'den 'Sezen Aksu' mesajı
- Ölüm barınağı davasında yeni gelişme
- İstanbul'da onlarca araç sahiplerini bekliyor!
- Yeşilçam'a can veren kadın: Fatma Girik
- Obradovic Türkiye'den eli boş döndü
- Çin, L-SAR 01A uydusunu uzaya fırlattı