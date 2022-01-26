İstanbul'da onlarca araç sahipleri tarafından çekilmeyi bekliyor

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:45

İstanbul'da dün ve önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine gitti. Ekipler çalışmaların ardından kapalı olan yolların tamamı açtı.

ARAÇLAR ALINMAYI BEKLİYOR

TEM Otoyolu, Hadımköy yolu ve D-100 Karayolunda park edilen otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç ise sahipleri tarafından alınmadı.

Polis ekiplerinin ise herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği belediye ekiplerinin ise iş makineleri ile çalışmalarının sürdüğü görüldü.