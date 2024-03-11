İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli 2 kişi park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:20
İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Beylikdüzü Mehmetçik Caddesi’nde, motosikletli 2 kişi park halindeki bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. O esnada araçta bulanan 3’ü kadın 4 kişiden 2’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralanan Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Suayip A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ARACA IKI KIZ BIR ERKEK BINERKEN TARADILAR"

Olayı gören Ömer Kahraman isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik” dedi.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


beylikdüzü haberleri

İlgili Haberler

Firarlar kralı neden Beylikdüzü'ndeydi?

Firarlar kralı neden Beylikdüzü'ndeydi?
Beylikdüzü’nde inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı kimdir?

Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı kimdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB ve CHP’nin anketleri ortaya çıktı: İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı açıldı

İBB ve CHP’nin anketleri ortaya çıktı: İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı açıldı
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
İzmir'de parkta bıçaklı dehşet... İlayda öldü, annesinin durumu ağır!

İzmir'de parkta bıçaklı dehşet... İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
İmamoğlu, Murat Kurum'a 'Bu sözlerimi dinle' diyerek seslendi: Milletin fakirliği senin alay konun değil, özür dileyeceksin

İmamoğlu, Murat Kurum'a 'Bu sözlerimi dinle' diyerek seslendi: Milletin fakirliği senin alay konun değil, özür dileyeceksin
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu