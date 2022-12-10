İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı kundaklandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün otomobili, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.
İYİ Partili Tüysüz'ün aracı, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Otomobilin yandığını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.
Tüysüz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Teşkilatı'ndan aracını yakan kişilerin yakalanmasını isterken, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
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