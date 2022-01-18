İYİ Partili Çıray'dan Soylu'ya sert 'AKM' tepkisi

18 Ocak 2022 Salı, 15:28

İzmir'in Konak ilçesindeki Ege Üniversitesi AKM binasının İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edileceği iddialarına bir tepki de İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.

42 yıldır yüzlerce kültür ve sanat faaliyetine ev sahipliği yapan AKM'nin İzmir'in sanat sembolü haline geldiğini belirten Çıray, "Polisimizin ihtiyacı olan bir bina için kolaylıkla başka bir çözüm bulunabilecekken İzmir’in çok önemli bir milli servetinin bu amaçla polis merkezine dönüştürülmesinin altında art niyet ararım" dedi.

"DÖNÜŞÜME UYGUN DEĞİL"

Gelişmiş ülkelerin tarihsel ve kültürel yapılarını korumak için çok ciddi restorasyon çalışmaları yaptığını dile getiren Çıray, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda İstanbul AKM de uzunca bir süre ihmal edildi, tartışıldı ve yıkılmak istendi. Sydney Opera Binası’nın, Milano La Scala’nın, Rio de Jenario Cidade das Artes’in tüm dünyada bilinen kültür ve sanat sembolleri olması tesadüf değildir. Polisimiz de İzmirliler de en iyisini hak ediyor. Ancak buranın dönüştürülmesi polisimizin de şanına uygun olmaz. Sanat ve kültür merkezleri, hepimizin bildiği gibi tiyatro salonları, amfi sistemleri, oturma düzenleri, sergi alanları, kulisler ve diğer pek çok bölümüyle çok özellikli bir mimariye sahiptir. Bir sanat merkezinin bir devlet kurumuna dönüştürülmesi akla ve mantığa aykırıdır. Bir devlet kurumunu başka bir devlet kurumuna dönüştürebilirsiniz ancak sanat merkezi bu dönüşüm için uygun değildir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tahsis kararından vazgeçilmesi için çağrı yapan Çıray, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi’ni dışarıdan da aldığı desteklerle 1980 yılında başarılı bir biçimde inşa etmeyi başarmıştı. Şu anda bütçe problemleri yaşanıyor ise İçişleri Bakanlığı’nın polislerimiz için en uygun binayı bulması veya inşa etmesi için destek sağlanabilir. Atıl olarak duran Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi kullanılabilir. AKM’ye dokunmadan şanlı polisimize uygun başka bir binanın bulunması temennisiyle İçişleri Bakanı Sayın Soylu’ya buradan çağrı yapıyorum. Bu karardan derhal vazgeçilmelidir."