İYİ Partili Usta’dan ‘CHP ile polemik’ yanıtı: Konuşamam, ağzım yandı
Erhan Usta’nın yanıtını “gülümseyerek” dinleyen gazeteciler “MHP’den neden ihraç edilmişti” sorusunun yanıtını aradı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın önceki gün TBMM’de, partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in, “CHP’li belediyelere yönelik açıklamalarına” yorum yapmayıp, “Konuşamam, ağzım yandı” demesi gündem oldu.
"GÜLÜMSEMEYE İHTİYACIMIZ VARMIŞ"
Usta’nın yanıtını “gülümseyerek” dinleyen gazeteciler “MHP’den neden ihraç edilmişti” sorusunun yanıtını aradı. Usta, bu duruma “Siyaset olarak gerilmişiz. Yanıt herkesi güldürdü. Gülümsemeye ne kadar ihtiyacımız varmış” yorumunu yaptı. Usta ile MHP arasındaki ipler ilk olarak, 2018’de koptu. O dönem MHP Grup Başkanvekili olan Usta, İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) önergesine destek vermişti. Usta, bu tavrı sonrasında grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı’nın içerisinde karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir” sözlerine Usta, “Jest ile rest arasında bir ‘harf farkı’ var. İttifak olmazsa olmazımız değil” demişti. Ardından da partiden ihraç edilmişti.
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