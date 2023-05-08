İzmir açıklarında geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 22:55

Güncelleme: 08.05.2023 - 22:55

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili açıklarında geri itilen can salındaki 20 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.