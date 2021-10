İzmir Barosu: Dünya Kız Çocukları Günü kutlama değil mücadele günüdür

11 Ekim 2021 Pazartesi, 17:11

İzmir Barosu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kız çocukları için kutlanacak bir gün değil, eşitsizlikle mücadele günüdür. Bu nedenle sürekli ve kararlı bir politika ile kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, ihmal ve istismarın ortadan kaldırılması için etkin mücadele yöntemleri oluşturulmalı, kız çocuklarının eğitim haklarını ve sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye dair en önemli araçlardan biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmaları bir an önce geride bırakılarak, sözleşme etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bu doğrultuda günlük hayatta kullanılan dilden ev içi emeğin paylaşımına, eğitime erişimden çocukların hayatını etkileyen her türlü kalıp yargıya, dijital platformlardaki güvenlikten pandeminin kız çocukları üzerindeki özgü etkilerine kadar her alanda eşitsizlikle mücadele edilmelidir." denildi.

18 yaşını doldurmamış her kişinin çocuk olduğunu anımsatan İzmir Barosu, açıklamasında "Zorla evlendirilmek, kız çocuğunun elinden sağlık, eğitim, oyun oynama gibi haklarını aldığı gibi; onu fiziksel, psikolojik ve cinsel istismara maruz bırakır. Yaşanılan bu hak kayıplarını ileride ekonomik istismar takip eder. Ya çalışma hakkından yoksun bırakılıp bağımlı kılınır ya da kazandığı paraya el konulur. Maalesef kız çocuklarının geleceklerini belirleme hakkının ellerinden alınması, günümüzde kadına karşı şiddetin en büyük sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerine yer verdi.

GEÇEN YIL 13 BİN KIZ ÇOCUK EVLENDİRİLDİ

Devletin temel insan hakları yüküm ışığında çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alma yükümlülüğü bulunduğuna vurgu yapan İzmir Barosu, "Kanunlar esnetilmeden uygulanmalı ve çocuk yaşta evlilik meşrulaştırılmamalıdır. TÜİK istatistiklerine göre 2020 yılında evlenen kız çocuk sayısı 13 bin 14 olup kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranları yüzde 2,7 iken, aynı yaş grubunda olan oğlan çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı ise yüzde 0,1’dir. Ayrıca 25 Şubat 2021 tarihinde TÜİK’te yayınlanan evlenme istatistiklerine göre, 2020 yılında 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının yaklaşık yüzde 88’i kendilerinden 4 ilâ 33 yaş büyük erkeklerle evlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"İzmir Barosu olarak bugün bir kez daha başta Afganistan’da Taliban’ın hedef aldığı kız çocukları olmak üzere, herkesi çocukların haklarını ihlal eden her türlü tutum, eylem, karar ve politikanın karşısında durmaya ve etkin müdahaleye çağırıyoruz. İzmir Barosu bu süreçte Çocuk Hakları Merkezi aracılığıyla yaptığı tüm faaliyetlerle çocuk haklarının korunmasına ve geliştirilmesine destek olmaya, halihazırda çocukların başvurabildiği danışmanlık mekanizmasıyla çocukların güçlendirilmesine katkı sunmaya, ihmal ve istismarla mücadele etmeye devam edecektir."