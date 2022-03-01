01 Mart 2022 Salı, 11:53

21 – 27 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte güncel verileri paylaşan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, kentte geçen yıl 133 milyar 100 milyon liralık vergi tahsilatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Borcuna en sadık illerden olan İzmir yüzde 89.81’lik cari tahsilat oranı yakaladı.

Böylece ülke genelinde yüzde 11.43’lük paya sahip olan İzmir, bu alanda Türkiye ikincisi oldu.

Peki tüm bu veriler ışığında İzmir hak ettiği yatırımı alabiliyor mu?

Koca bir hayır!

Baktığınızda İzmir olarak bir lütuf değil hakkımız olanı talep ediyoruz.

İktidar olarak zamanında İzmir için “35 Proje” dediniz.

Soruyorum sizlere?

Bu projeler neden yapılmadı?

Elinizdeki devlet erkini sırf sizden olmadığı için bu kentin yerel yönetimini köşeye sıkıştırmak dışında ne yaptınız?

Gerçi bir şeyi çok iyi yaptınız.

O da İzmir’e ve bu kentin insanına her türlü hakaret.?

‘Gâvur’ dediniz, ‘sümüklü’ dediniz, ‘irfanı eksik’ diyerek küçümsediniz hatta ‘bu kentin vekili olmaktan hicap duyuyorum’ diyenleriniz oldu.

Sizler İzmir’i anlamamakta ısrar ettiniz ve bu tek taraflı bakış açısını değiştirmeye gayret bile göstermediniz.

Çünkü her zaman ön yargılıydınız.

2021 yılı vergi tahsilat bilgileri bu bakış açınızın ne kadar taraflı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

20 yıldır İzmir’e karşı takındığınız saldırgan üslubunuz, yatırımları ötelemeniz hep bu yüzdendi.

En basit örnek İzmir Körfez Köprüsü…

Üzerinde 12 km otoyol, 16 km raylı sistem olarak öngörülen, İzmir körfezinin iki yakası arasında ulaşım bütünlüğünün sağlanmasını amaçlayan proje.

Buna Çandarlı liman Projesi ve Halkapınar- Otogar Metro Projesi gibi birçok projeyi ekleyebiliriz.

Saymakla bitmez İzmir’e yapılan haksızlıklar.

İzmir bu ülkenin şehri değil mi?

İzmirliler bu ülkenin vatandaşı değil mi?

Rakamlar ortada.

İzmir bu yıl 133 milyar lira vergi ödemesine rağmen merkezi yönetim bütçesinden sadece 3,5 milyar liralık yatırım aldı.

Yani kırk verdi, bir aldı.

İzmirli olarak üzülmemek elde değil.

Sizin deyiminizle “yüzü, gözü kirli, sümüklü çocuk” olan İzmir ne sizleri ne de böyle bir yönetim tarzını hak etmektedir.

Bu günlerde geçecek, devran dönecek elbette…

İzmir için de güzel, güneşli günler gelecek.

İzmir’in dağlarında çiçekler açacak.

Ben buna canı gönülden inanıyorum.