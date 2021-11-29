İzmir Büyükşehir Belediyesi yağmur suyu hasadına başladı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:27

Azalan su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kuraklıkla mücadele etmek için imar yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle bin metrekarenin üzerinde yeni yapılan binalarda yağmur suyu hasadını, 60 bin metrekarenin üzerindeki yapılarda ise yeşil çatı uygulamasını zorunlu kılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği park, rekreasyon ve yaşam alanı projelerinde yağmur bahçelerine de büyük önem veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kentler yaratma vizyonu çerçevesinde iklim krizi ve kuraklığa karşı bir dizi önlem alan Büyükşehir Belediyesi, Yağmur Suyu Hasadı projesinin ilk örneğini hayata geçirdi. 245 dönüm büyüklüğündeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda, yeşil alanların sulanması için oluşturulan sistemle birlikte büyük bir su tasarrufu sağlanmaya başlandı. Alanda bulunan Havuz İzmir, Buz Pateni Pisti ve Bornova Çayı’ndan gelen suların toplanması için depolar oluşturuldu. Bu yolla aylık 80 bin metreküp sudan tasarruf ediliyor. Alanın sulaması, depolarda toplanan suyla yapılıyor.

GÜRBÜZ: “ÇOK CİDDİ SU TASARRUFU SAĞLAYACAĞIZ”

İZSU Genel Müdürlüğü Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanı İbrahim Gürbüz, dünyayı etkisi altına alan küresel ısınma ve iklim krizinin, su kaynaklarının gittikçe kıtlaşmasına neden olduğunu ve su kaynaklarının doğru kullanılmasını gerekli kıldığını belirterek, “Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda İZSU Genel Müdürlüğü de bu alanda ciddi çalışmalar yapıyor. İçme suyu kaynaklarımızın kısıtlı olması, içme suyu kaynaklarının abonemize ulaştırması için de çok ciddi maliyetler oluşturması, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı gibi çok geniş yeşil alanların alternatif sulama yöntemleriyle sulanmasını zorunlu hale getirdi. Bu alanın aylık 80 bin metreküp civarında sulama suyu kullanımı var. Çok ciddi bir oran. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yaptığımız çalışma, bu anlamda bir ilki oluşturuyor” dedi.

YAĞMUR SULARI DEPODA TOPLANIYOR

Havuz İzmir’in çatı suyunu, buz pateni salonunun tahliye ve çatı sularını, alandaki kullanma sularını ve ayrıca dereden gelen yağmur sularını bir depoda topladıklarını belirten Gürbüz, şunları söyledi:

“Topladığımız bu suyla yeşil alanları suluyoruz. Bunun için bin 200 metre uzunluğunda şebeke borusu döşedik. Aylık 80 bin metreküp su, günlük 2 bin 700 metreküp suya tekabül eder. Bu, pek çok yerleşimin içme suyunu karşılayabilecek bir orandır. İzmir’de çok güzel yeşil alanlar var, bunların sulanması için yağmur suyu hasadını kullanmaya başladığımızda, alternatif sulama kaynakları yarattığımızda içme suyu kaynaklarımızda çok ciddi tasarruf yapacağız. Hem bizim maliyetimiz hem de sulama maliyeti açısından katkıları olacak.”