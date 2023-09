İzmir Enternasyonal Fuarı, 92'nci kez kapılarını açtı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 20:34

Güncelleme: 01.09.2023 - 20:42

Bu yıl 92’ncisi düzenlene İEF, kortej yürüyüşüyle başladı. İzmirliler yürüyüş için saat 18.30'da, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Türk bayraklarının yanı sıra birçok ülkenin bayrakları da taşındı.

SOYER: İZMİR, FUAR İLE İKTİSADİ DİRİLİŞİN ŞEHRİDİR

Yürüyüş sonrasında dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak İEF'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Ege'den yükselen fuar coşkusunun, tüm dünyaya umut olarak yükseleceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Fuarımız İZFAŞ tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliği ve Ticaret Bakanlığımızın himayesinde 92. kez düzenleniyor. Ege’den yükselen fuar coşkusu tüm Türkiye’ye umut olmak için kapılarını aralıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya sayılı günler kala, sizleri bu güzel günde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla selamladığım için büyük bir onur duyuyorum. İzmir Enternasyonal Fuarı bundan bir asır önce atalarımızın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin, kendini uluslararası ölçekte tanıttığı ilk ve öncü markasıdır. İzmir, 9 Eylül ile kurtuluşun, İktisat Kongresi ile iktisadi kuruluşun, misak-ı iktisadinin ve İzmir Enternasyonal Fuarı ile iktisadi dirilişin şehridir. Bugün Cumhuriyetimiz bu üç kilit taşının üzerinde yükselmektedir. İşte bu nedenle 9 Eylül de, İktisat Kongresi de, İzmir Enternasyonal Fuarı da geleceğin Türkiyesi’nin inşası için temel tarihi referansıdır" dedi.

"HER ÜLKEDEN İNSANIN BULUŞTUĞU BİR DÜNYA MEYDANI"

İzmir'in biribirinden farklı bir çok değere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Soyer, "İzmir, tüm farklılıkları ile bir arada yaşayabilmenin sihrini bulmuş, şifrelerini keşfetmiş, çok sesli ve çok renkli yaşam biçimlerini refaha dönüştürmüştür. İzmir’in ticaretten akademiye, edebiyattan müziğe, şehircilikten mimariye uzanan sayısız yeniliğe ev sahipliği yapması, işte bu çok güçlü iktisadi ve kültürel koşulların bir sonucudur. Bugün burada, İzmir’de, adil ve müreffeh bir Türkiye için bir araya gelmiş olmamız yine bu koşulların meyvesidir. Sizlere şehrimizin köklü tarihinden aldığım güç ve iyi bir geleceğe duyduğum sonsuz umutla seslenmek isterim: Her toplum kendi kaderini tayin etmeye muktedirdir. Yeter ki direnmekten vazgeçmesin. İzmir Enternasyonel Fuarı her renkten, her ülkeden insanın buluştuğu bir dünya meydanıdır. Dünyaya İzmir’den tutulan bir aynadır aynı zamanda" ifadelerini kullandu.

"GENÇLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YAŞAMI İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Bugün, tam 92. kez İzmir’den dünyaya şunu duyuruyoruz: İnsanlık bir olduğu müddetçe, altından kalkamayacağımız hiç bir umutsuz durum yoktur. İşte bu nedenle 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nı, umudu daha da büyütmek için gençlere ithaf ettik. İzmir’in belediye başkanı seçildiğim ilk günden bu yana, gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de esas aktörleri olduğunu söylüyorum. Çünkü yaşadıklarımız bize şunu çok açık gösteriyor. Bir bütün olarak, toplumsal yaşamın her evresinde yenilenmek zorundayız. İşte bunu başarma gücüne sahip olanlar gençlerdir. Onların önündeki tüm engelleri kaldırarak ekonomiden ekolojiye, eğitimden sağlığa, adaletten demokrasiye kadar yenileneceğiz. Bunu mutlaka başaracağız. Evet, gençlerin öncülüğünde yaşamı iyileştireceğiz ve biliyorum ki bu değişimin sahnesi tarih boyunca yeniliklerin kaynağı olan İzmir olacak. İşte İzmir’i, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti yapma hedefimiz tam da bu yüzden. Bu şehrin caddelerinden sokaklarına, meydanlarından kırlarına kadar her bir köşesine gençlerin nefesi, ruhu ve coşkusu işlesin istiyoruz. Hepimizin hayalini kurduğu bu köklü değişimin harcı, işte bu ruhta saklı. Yeter ki gençlere gölge etmeyelim. Biliyorum ki onlar tüm bunları başarmaya muktedir."