İzmir kent konseyleri, Çiğli'de buluştu

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:32

İzmir, Aliağa, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Narlıdere, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Foça, Menderes ve Gaziemir Kent Konseyi Başkanları ile Genel Sekreterlerinin katılımıyla Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, İKKB Dönem Sözcüsü İbrahim İncesu ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının ardından Çiğli Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmet ve projelerin yer aldığı tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Toplantı, Askıda İmece/Ekmek Projesi, Dirençli Kentler, Taktiksel Şehircilik, Pati Dostu Kentler, Hayvan Hakları Çalışmaları ve İzmir’in kuzeyindeki kirlilik nedeniyle Foça, Menemen, Çiğli, Karşıyaka ve Urla ilçelerinin yaşadığı sorun ve çözüm önerileri konu başlıklarından oluşan gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Aralarında akademisyen ve bürokratların da yer aldığı alanında uzman kişiler, gündem maddeleriyle ilgili çözüm önerileri içeren sunumlar yaptı. Genel kurul görüşmeleri İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin, Başkan Utku Gümrükçü’ye plaket takdimi ile sona erdi.

İBRAHİM İNCESU: YENİ ŞEYLER SÖYLEMELİYİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan İKKB Dönem Sözcüsü İbrahim İncesu, "Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yanlış ekonomi politikaları sonucunda hayatın her alanında ciddi bir geçim pahalılığıyla karşı karşıya kalmış durumdayız. Yerel sorunlarımızın yanı sıra küresel ısınma ve hızlı iklim değişiklikleri de hayatımızı her geçen gün daha fazla etkilemeye başladı. Yaşanan bu gelişmelerden en fazla kentlerimiz etkileniyor. Kent Konseyleri olarak, bu sorunlara çözüm üretme noktasında ciddi sorumluluklarımız bulunuyor. Yerel yönetimlerle her türlü iş birliğine hazırız. Artık hep birlikte yeni şeyler söyleme zamanı geldi. Fikirleri ve görüşleriyle toplantımıza değer katan herkese bit kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: KENT KONSEYLERİ BİZLER İÇİN BİR ŞANS

Kent Konseyleri temsilcilerini Çiğli'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğli'de ilk kez bir Kent Konseyleri Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Bundan dolayı mutluyuz. Kent Konseyleri, yurttaşlarımızın demokratik taleplerini belediyeye iletmesini sağlayan bir köprü görevi görmektedir. Aynı zamanda belediyelerin de hizmet ve projelerini halka anlatması noktasında aracı rol üstlenmektedir. Kent nüfusumuzun 4 milyonu aşmasıyla birlikte hayatın farklı alanlarında sorunlar meydana geldi. Kent Konseyleri çatısı altında kurulan bu örgütlü birlikteliğin İzmir'in sorunlarını çözme noktasında belediye başkanlarına avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Kent konseylerimizle birlikte, halkımızı da bu sürece dahil ederek Çiğlimizi ve İzmir’imizi çok daha yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.