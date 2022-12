İzmir Uluslararası Mizah Festivali başlıyor

19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali yarın (20 Aralık 2022) başlıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki festivalin açılış töreni Metin Uca’nın sunumuyla yapılacak. Açılış töreninde Feridun Andaç Aziz Nesin, Zeynep Oral Haldun Taner hakkında konuşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN, Kültürlerarası Sanat Derneği, İzmir Mimarlar Odası, Doğan Kitap, Institut français ve Liszt Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen festivalin ikinci gününde Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde, ‘Nezih Danyal ve Eray Özbek’ten Siyasi Çizgiler’ adlı karikatür sergisi açılacak. Aynı akşam ‘21 Aralık En Uzun Gece’ etkinliği Fransız Kültür Merkezi’nde saat 19’da üç filmin gösterimi ile gerçekleşecek. Gecede Ernst Lubitch’in “To be or not to be”, Stanley Kubrick’in “Dr. Strangelove” (Doktor Garipaşk) ve Bertrand Tavernier’nin “Dışişleri” adlı filmleri gösterilecek.

Yönetmenliğini Vecdi Sayar’ın yaptığı festival 22 Aralık’ta APİKAM Kitap Kafe’de yer alacak. 18.00’de başlayacak programda Doç. Dr. Fevzi Çakmak ve Dr. Asil Kaya’nın katılacağı, moderatörlüğü gazeteci Muzaffer Ayhan Kara’nın üstleneceği ‘Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Basında Siyasi Mizah’ ve Raşit Çavaş’ın moderatörlüğünde Turgut Çeviker ve Zeki Coşkun’un katılacağı ‘Siyaset ve Mizah’ başlıklı söyleşiler yer alıyor.

Kültürpark İzmir Sanat’taki 23 Aralık programında bu yıl yitirdiğimiz usta çizer Latif Demirci’nin “Eyy… Siyaset” sergisinin açılışı, Cihan Demirci ve Kamil Yavuz ’un karikatür sanatının öncüsü Cemal Nadir Güler üstüne söyleşisi ve gene bu yıl yitirdiğimiz İzmirli yönetmen Oğuzhan Tercan’ın “Hırsız Var!” filminin gösterimi var.

24 Aralık Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun’da saat 15.00’te başlayacak programda, Cihan Demirci’nin efsanevi mizah dergisi ‘Gırgır’ın yaratıcısı Oğuz Aral konulu söyleşisi, Eren Aysan’ın ‘Haldun Taner belgeseli’, Eren Aysan, Haluk Işık, Prof. Dr. Semih Çelenk’in katılımı, Vecdi Sayar’ın moderatörlüğü ile gerçekleşecek ‘Tiyatroda Siyasi Mizah’ paneli ve Balıklıova Köy Tiyatrosu’nun sunacağı “Vatan Kurtaran Şaban” oyunu yer alıyor.

25 Aralık 16.30’da İzmir Mimarlar Odası Mimarlık Merkezi’ndeki etkinlikler çerçevesinde, usta sanatçılar, Ferhan Şensoy, Levent Kırca, Turgay Yıldız’dan kısa skeçler izlenecek, ardından Prof. Dr. Oğuz Makal “Sinemada Siyasi Mizah” başlıklı bir konuşma yapacak ve Macar sinemasının ustalarından Peter Bacso’nun “Tanık” filmi gösterilecek. Festivalin son gün programı da Mimarlık Merkezi’nde. 26 Aralık saat 18’de Ahmet Önel, Dr. Efdal Sevinçli, Lütfü Dağtaş’ın katılımı, Bekir Yurdakul’un moderatörlüğü ile “Şair Eşref’ten Muzaffer İzgü’ye “İzmir’de Edebiyat ve Mizah” başlıklı panelin ardından Kemal Sunal anısına sanatçının son filmi, Metin Akpınar, Rafet El Roman, Meltem Cumbul ile başrolleri paylaştığı, Sinan Çetin’in yönettiği “Propaganda” gösterilecek. Tüm etkinlikleri ücretsiz olan festivalin programına, kultursanat.izmir.bel.tr, İzmir Art sitelerinden ve izmirmizahfest sosyal medya hesaplarından erişilebilir.