İzmir ve Atina belediyelerinden ortak çalışma mutabakatı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yunanistan ziyareti kapsamında Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile bir araya geldi. Toplantıda turizm ile gıda, sanat, akıllı kentler ve afetle mücadele alanlarında ortak projeler yapılması için mutabakata varıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer uluslararası ilişkileri güçlendirmeyi sürdürüyor. Başkan Tunç Soyer Yunanistan ziyareti kapsamında Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile buluştu. Ziyarette İzmir ve Atina arasındaki komşuluk ilişkilerinin, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Her iki belediye açısından da verimli geçen toplantıda Başkan Tunç Soyer ve Bakoyannis dört ana başlıkta ortak çalışma kararı aldı.
ORTAK ÇALIŞMA KARARI
İzmir Büyükşehir Beledidyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İki başkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2-9 Eylül tarihleri arasında İtalya dışında ilk kez İzmir'de düzenlenecek Terra Madre Anadolu 2022 Fuarı’nda başlamak üzere iki şehir arasında turizm ve gıda ortaklığı konusunda çalışma kararı aldı. Terra Madre Anadolu’da Akdeniz mutfağının insanlık için önemine dair ortak bir deklarasyon metninin yayımlanması konusunda da mutabakata varıldı. Ayrıca başkanlar Ege’nin iki yakası arasındaki turizm hareketini büyütmek amacıyla ortak projeleri hayata geçirmek konusunda da anlaştı.
Toplantının ikinci mutabakat maddesi sanat oldu ve ilk aşamada ortak bir rebetika festivalinin düzenlenmesine karar verildi. Üçüncü olarak akıllı kentler konusunda ortak çalışma yürütme kararı öne çıktı. Ayrıca afetle mücadele projelerinde iki şehir arasında karşılıklı deneyim aktarımına ve birlikte çalışmaya karar verildi.
Başka Soyer dün gezisine Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i ziyaret ederek başlamıştı.
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