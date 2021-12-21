İzmir'de ahşap iskeleler yenilendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek için Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca yapılan 5 ahşap iskeleyi yenileyerek halkın kullanımına açtı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca hem balıkçıların hem de gün batımını izlemek isteyen yurttaşların ilgi odağı olan ahşap iskeleler yenilendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek ve kentin tarihi belleğindeki izleri canlandırmak için inşa edilen ancak olumsuz hava koşulları ve vandalizm nedeniyle yıpranan 5 ahşap iskele bakım ve onarımdan geçirildi.
Ahşap zeminde güçlendirme çalışması yapıldı yine ahşap kent mobilyaları da yenilendi. 2 milyon 166 bin liraya mal olan çalışmalar 4 ayda tamamlandı ve iskeleler halkın kullanımına açıldı.
Karataş-Karantina ve Susuzdede önünde bulunan 5 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğundaki ahşap iskeleler Günbatımı, Begonvil, Kayıklı, Rüzgarlı ve Yelkenli iskele olarak adlandırılıyor.
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