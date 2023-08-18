İzmir'de dehşet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
İzmir'in Tire ilçesinde T.H. (30), tartıştığı arkadaşı Murat Soydan'ı (27) bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tire’nin İhsaniye Mahallesi, Köşk Caddesi'nde, saat 11.00 sıralarında Murat Soydan ile kaldırımda yürürken karşılaştığı arkadaşı T.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. T.H. yanındaki bıçak ile Soydan'ı yaraladı. Soydan, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Murat Soydan, ambulansla kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan T.H.'yi kısa süre sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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