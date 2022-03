İzmir'de 'Pandemi Kahramanları Anıtı' açıldı

17 Mart 2022 Perşembe, 10:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi süreci boyunca canlarını dişlerine takarak çalışan sağlık emekçileri için yaptırılan Pandemi Kahramanları Anıtı törenle açıldı. 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na yerleştirilen Pandemi Kahramanları Anıtı'nın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Tacettin Bayır, Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Hüseyin Bozdemir, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Ç amlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri, sağlık emekçileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

“HEKİMLERİMİZ BU TOPRAKLARA AİT”

Başkan Soyer, pandemiyle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık emekçilerinin en büyük bedeli ödediğini hatırlatarak, “Bu anıt vefa borcumuzun mütevazı bir simgesidir. Biliyorum, ne yaparsak yapalım sağlık çalışanlarının fedakârlığının karşılığını ödeyemeyiz. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi pandeminin başladığı ilk günden bu yana İzmir’in sağlık çalışanlarına dört elle sarılmaya gayret etti. Bu eseri de pandemi sürecindeki her türlü zorluğa göğüs geren sağlık emekçilerine ithaf ediyoruz. İzmir ve Anadolu, modern tıbbın dünyada ilk doğduğu yerlerden biri. Dünyanın ilk doktorları bu topraklarda yetişmiş, savaşta ve barışta şifa vermiştir. Hiç kimse kusura bakmasın. Hekimlerimiz bu topraklara aittir. Bu topraklar da hekimlere aittir. Tek bir hekimin, sağlık emekçisinin bile bu topraklardan ayrılmasına izin vermemek iç ;in elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Her birinin sonuna kadar arkasında, yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anıtın projesini belirlemek için Eylül 2020’de Türkiye ölçeğinde bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Başkanı Tunç Soyer, “Jürimiz on bir eser arasından Barış Direnç Altınay’a ait bu projeyi seçti. Doktor, hemşire ve filyasyon ekibini temsil eden anıtımızın yapımına karar verildi” dedi.

“BURADAYIZ, HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı ise “553 arkadaşımızı bu önlenebilir hastalık nedeniyle kaybettik. Günlerce gecelerce evlerine gidemediler. Pandemiye karşı amansız bir mücadele verdiler. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok belediyemiz sağlık emekçileriyle dayanışma gösterdiler. Biz de emeğimize, mesleğimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkacağız. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eş Temsilcisi Erkan Batmaz, özellikle barınma ve ulaşım konusunda Başkan Tunç Soyer'in kendilerine çok destek olduğunu belirterek teşekkür etti ve “Bu anıt, karanlığın içinde bizlere bir umut oldu. Sağlık emekçilerinin hiçe sayılan emeğini bir nebze de olsa göstermiş oldu” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Devrim Demirel ise pandemiyi çok ağır geçirdiklerini vurgulayarak “Üç yıl önce hekimler bunun çaresini biz bulacağız demişti. Bilim bize aşıyı verdi. Ümitsiz değiliz” ifadelerini kullandı. Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Kazım Acar da anıt için emeği geçenlere teşekkür etti.