İzmir'de patlamanın olduğu sokakta onarım yapılıyor

Yayınlanma: 02.07.2024 - 16:31

Güncelleme: 02.07.2024 - 16:31

Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan işyerinde, 30 Haziran'da saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu. Patlamanın olduğu binada ciddi hasar oluşurken, diğerlerinde cam kırıkları ve çerçevelerde zarar gördü. İhbarla olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlamanın olduğu bölgede semt pazarı kurulduğu için etkilenenlerin fazla olduğu bildirildi.

Olayın ardından restoranda bulunan malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Dün sabah saatlerinden itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Görevlendirilen iki müfettiş tarafından yürütülen soruşturma da sürüyor.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi, jandarmadaki işlemlerini ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 29 Mayıs'ta belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi G.K.'nin cumartesi günü tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren M.K.'nin ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.

ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Patlamada ölenler için dün kentin çeşitli yerlerinde cenaze düzenlendi. Ölenlerden Ruken Çağur'un cenazesi, memleketi Mardin'e götürüldü. Yaşamını yitirenlerden Evin Aslan'ın ise 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenlerin bölgede alışveriş için gezindikleri belirtildi.

SOKAK KAPALI, ONARIM VE TEMİZLİK YAPILIYOR

Patlamadan sonra bölge halkı ve esnafı, yaralarını sarmaya başladı. Belediye ekipleri, güvenlik güçlerinin incelemelerinin ardından sokakta temizlik çalışması gerçekleştirdi. Patlama nedeniyle sokağa yayılan molozlar ve eşyalar temizlendi. İş yerlerine gelen esnaf ile ev sahipleri, hummalı bir çalışma içerisine girdi. Zarar gören kepek ve elektrik tesisatları onarılmaya başlandı. Patlamanın etkisiyle binalarda evlerin içerisine dağılan cam parçaları ve dış cephe malzemelerinin de ev sahiplenince temizlendiği görüldü. Jandarma ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik ve hırsızlık olaylarına karşı yabancıların girişine kapalı tutuyor. Belediye ve Kızılay ekipleri ise vatandaşlara yemek ve su ikramlarında bulunuyor.

'TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Patlama meydana geldiği şırdancının karşısında züccaciye dükkanı işleten Mehmet Şahin (38), "Patlamanın gerçekleştiği dükkanla aramızda 25 metre var. Kapının önünde oturuyordum. Arkadaşım gelip, kepengin yan bölümünde oturmamızı teklif etti. Tabureleri alıp, oraya geçtik. Aradan 3-4 dakika geçti patlama oldu. Can parçaları ve bina dış cephe parçaları etrafa saçıldı. Kepenk bariyer gibi bizi korudu. İlk oturduğum yerde olsaydım üzerime bu malzemeler gelirdi. Yanımdaki arkadaşım bacağından yaralandı. Ne olduğunu anlamadık, şok yaşadık. Bomba patladığını düşündük. Allah kimseyi göstermesin; berbat bir şey. Toparlanmaya çalışıyoruz. Kepengimiz zarar gördü onu onarmaya çalışıyoruz. Dükkan içerisinde dağılan malzemelerimizi toparlıyoruz. Sokak hala kapalı. Bizi bekliyorlar, mallarımızı emniyete alalım ki onlar da sokağı açsın" diye konuştu.

Patlamanın gerçekleştiği iş yerinin karşıdaki apartmanda anne ve babasıyla yaşayan 11 yaşındaki Haktan Baş da "Patlama olduktan sonra sokağa geldiğimizde ölü ve yaraları gördük. Kardeşimle birlikte çok üzüldük. Evimizi temizliyoruz. Videoları izledikçe çok üzülüyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

'SAĞLAM EŞYALARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Patlamanın olduğu binanın karşısında bulunan kahvehanenin işletmecisi Remzi Hısır (45) ise "Pazar günüydü. İnsanlar izinli olduğu için kahvehane tıka basa doluydu. Karşımdaki restorandan patlama sesini duyduk. Göz gözü görmez oldu. Bağrışmalar duyduk. Bir arkadaşın üzerine dolap düştü. Onu kurtardım. İş yerime bomba attıklarını düşündüm. Dışarıya çıktım baktım ölüler, yaralılar vardı. İnsanlara yardım ettik, sabretmelerine sağlık ekiplerin geleceği telkininde bulunduk. Öyle bir felaket ki hepimiz şok olduk. Bir anda her şey yerle bir oldu. Toparlanmaya çalışıyoruz. Sağlam olan ürünlerimizi ayırıyoruz. Patlamanın gerçekleştiği bina ağır hasarlı. Benim binamda bir şeyin olmadığını öğrendik. Şu an sadece sağlam eşyalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)

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