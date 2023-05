İzmir’de sağlık çalışanına saldırı: Söylemler şiddeti artırıyor!

Yayınlanma: 17.05.2023 - 14:05

Güncelleme: 17.05.2023 - 14:06

İzmir’de dün sabah saatlerinde yakınıyla birlikte İzmir Eğitim Diş Hastanesi’ne gelen S.İ. isimli şahıs yakınıyla birlikte kliniğe girmek istedi. Ancak Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri Uğur Dansuk yakınının yanına kliniğe girmesinin mümkün olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Hasta yakını önce Dansuk’a küfretti ardından da Dansuk’u darp etti. Dansuk’un gözünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri oluştu.

Sağlıkçının darp edilmesini hastane çalışanları, Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ve sendika üyeleri tarafından protesto edildi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARINI ARAMAKTA ZORLANMAKTADIRLAR”

Sendika binasının önünde basın açıkalaması yapan Ahmet Doğruyol, "Ülkemizin her bir köşesinde, her gün onlarca sağlık çalışanımız hasta, hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarımız hakaret, küfür, tehdit gibi sözlü şiddete hemen her gün maruz kalmakta, kendilerine yapılan fiziki şiddette de yalnız bırakılmakta ve haklarını aramakta zorlanmaktadırlar. Maalesef son yıllarda uygulanan sağlık politikaları vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımızı karşı karşıya getirmiştir. En tepede bulunan makam sahiplerinin, sağlık personeline karşı kullandığı olumsuz ifadeler, sağlık personellerinin vatandaşın emrinde, vatandaşın hizmetkârı, her ne sebeple olursa olsun vatandaş haklıdır görüntüsü vermesi sağlıkta şiddeti artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“VERİLEN CEZALAR CAYDIRICI OLMALI, CEZALAR PARAYA ÇEVRİLMEMELİ”

Olayı anlatan Doğruyol, “İlgili şahsa yönelik gerekli şikâyet yollarına başvuru yapılmış, süreç devam etmektedir. Öncelikle verilen cezaların caydırıcılığının olması gerekmektedir. Sağlık hizmeti veren çalışanların görevi başında olan bir devlet memuru olduğu unutulmamalıdır. Sağlık personeline bırakın şiddet uygulamayı, hakaret ve küfrün de caydırıcı ceza karşılıkları olmalıdır. Sağlık personeline karşı işlenen suçların cezasının hiçbir şekilde paraya dönüştürülememesi sağlanmalıdır. Tehlike arz edecek Yaşanan sözlü ya da fiili saldırılardan hemen sonra sağlık müdürlüğü avukatları olayın adli mercilere intikal ettiği ilk anda olaya müdahil olarak sağlık çalışanlarının yanında yer almalı, verilen ilk ifadelerin, tutulan raporların hukuka uygun olmasını sağlayarak süreci yakından takip etmelidir. Gerekli vakalara kolluk kuvvetleri olaya müdahil olmalıdır. Uygulanan sağlık politikaları siyasi endişelerden uzak, vitrine değil, hizmete yönelik olmalıdır” diye konuştu.