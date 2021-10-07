İzmir'de tefecilik yaptığı şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı
İzmir’in Tire ilçesinde, iddiaya göre vatandaşlara borç para karşılığında senet imzalatarak tefecilik yaptığı şüphesiyle 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede 2 şüphelinin vatandaşlara borç para verip zorla senet imzalatan 2 şüpheli olduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre sonra savcılık talimatı ile operasyon yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 53 dolu senet, 11 bin 200 lira para, 5 senet koçanı, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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