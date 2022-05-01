İzmir’den Gezi’ye selam

01 Mayıs 2022 Pazar, 16:38

Emekçilere, çok sayıda sendikanın yanı sıra siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, çeşitli demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları da destek verdi. Sabah erken saatlerden itibaren meydana akın eden işçiler attıkları “Her yer Taksim her yer direniş”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganlarıyla iktidarı ve işsizlik, hayat pahalılığı ve enflasyon gibi konularda tepkilerini dile getirdi.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına hazırlanan ortak basın açıklamasını Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necip Vardal okudu. Türk-İş Temsilcisi Çakmak’ın konuştuğu esnada Bağımsız Maden İş Sendikasına üye Manisa Somalı maden işçileri “Sarı sendika” sloganları atarak ve yuhalayarak kendisine tepki gösterdi. Aynı esnada Türk-İş’e üye sendikaların işçileri de kutlama alanını terk etti. Çakmak konuşmasında şunları ifade etti: “Ülkemizde artık ortalama ücrete dönüşmüş olan asgari ücret daha ilk aylarda açlık sınırının altında kaldı. Ekmekten şekere, etten süte, meyve ve sebzeye kadar tüm gıda ürünlerine gelen zam yağmuru her şeyi taneyle, gramla almak zorunda kaldığımız, bir nebze olsun ucuz ürün alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediğimiz, dolmuşta açlıktan bayıldığımız, çocuklarımıza yalnızca şekerli su verebildiğimiz, belki de her gün yatağa aç gittiğimiz bir ülke yarattı.”

CEZAEVİNDEN GELEN MEKTUP OKUNDU

7'den 70'e katılıma sahne olan etkinlikte ayrıca geçtiğimiz haftaki duruşmada hapis cezaları alan Gezi tutsaklarının gönderdiği mektup TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Aykut Akdemir tarafından okundu. 2013 yılındaki gezi olayları sırasında yaşamını yitiren yurttaşlar tek tek isimleri okunarak anıldı.

Sahneye çıkarak meydanı dolduran işçileri selamlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise emekçilere şu sözlerle seslendi:

“Saraylardan bizi seyredenlere bu meydandan onların en çok korktuğu “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözleriyle sesleniyoruz. Bu cümle hak ettiğimiz refahın anahtarıdır. Bu gün gün büyüyen özgürlük mücadelemizin anahtarıdır. Bu muktedirlerin acı çektirdiği bizler, kadınlar, işçiler, çiftçiler, tüm emekçiler ve ezilen doğa, dünya bizim sırtımızda dönüyor. Bu dünyayı var eden bizleriz. İşte bugün yine meydanlardayız. Yine hep beraberiz, omuz omuzayız, kol kolayız, yan yanayız. Buraya kavgayı büyütmeye, hakkımızı istemeye, adalete susayan herkesin sesi olmaya geldik. Ey muktedirler korkun bizden! Dürüstlüğümüzden, açlığımızdan, aklımızdan, sel gibi büyüyen dayanışmamızdan korkun! Ey kendini hükümdar sananlar, Mumcu’lardan, Deniz’lerden, Ali İsmail Korkmaz’lardan, ağaçlardan, Gezi’den, 1 Mayıs’tan korkun! Bizler tohumuz, gömüldükçe çoğalarak geliyoruz. Bir gidip, bin gelen bizlerden korkun! Kapınızdayız, yakanızdayız.”

Mitingin ardından Gündoğdu Meydanı’ndaki emekçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Edip Akbayram konseriyle coştu. Sanatçı, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını İzmirli emekçilerle seslendirdi. “Bugün bana göre bayramların en anlamlısı” diyen Edip Akbayram sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben ‘Ülkemdeki tüm emekçi kardeşlerim için sanatımı icra edeceğim’ dedim. 50 yıldır okuduğum her şarkı sizler içindi. Sizler var olduğunuz için ben buradayım. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun.”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri de, Gündoğdu Meydanı’nda kutlamalara katıldı. Gazeteciler, “Tek sesli” medya yaratma çabalarına karşı, ağır bedeller ödedik. Eleştirel ve bağımsız yayın yapan basın kuruluşları, ağır para cezaları ve artan maliyetler karşısında neredeyse yok olmaya mahkum edilirken, kamu adına gerçeğin peşinde koşan meslektaşlarımız cezaevlerine gönderildi. Emeğin sömürülmediği, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı, mesleğini yaptığı için hiçbir gazetecinin hapsedilmediği, hukuk kurallarının herkes için eşit uygulandığı, barış içinde, aydınlık bir Türkiye istiyoruz.” dedi.