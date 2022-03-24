İzmir'in 'mezarlık devrimi'

24 Mart 2022 Perşembe, 13:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi neredeyse 10 yıla yakın bir süredir uğraştığı Mezarlık Bilgi Sistemi projesinde sona geldi.

Peki Mezarlık Bilgi Sitemi nedir, neyi amaçlamaktadır?

Mezarlık Bilgi Sistemi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'ndaki mevcut mezarlardaki definlerle ilgili bilgilerin, Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından ortak bir veri tabanında toplanarak, mezarlıklara ait sayısal haritaların oluşturulması, verilerin entegre edilerek sorgulanma ve analiz edilmesine olanak sağlayan bir sistem olarak tasarlandı.

Projenin amacı vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki mezarlıklarda bulunan yakınlarına ait kabirlerin yerini, fotoğrafını bilgisayar ekranından görmesi ve istedikleri zaman, mezarın konumunu gösteren harita çıktısını alabilmesiydi.

Proje ile mezarlıkları ziyaret eden kişiler aradıkları mezarı bulması için gereken zaman azalacaktı.

Aslında hem ziyaretçiler hem de belediye görevlileri için vakit ve işgücü tasarrufuydu.

Özel günlerde, ziyaretçi çokluğundan yaşanan karışıklık büyük ölçüde azalacaktı.

Ayrıca bu proje ile ihtiyaçtan dolayı, yeni gömü yerlerinin tespiti adına, sayısal harita verileri üzerinden mekânsal planlamalar yapılabilecek ve yeni mezar yerleri tesis edilebilecekti.

Bu projenin son aşaması olarak her mezarlıkta kurulacak olan kiosklar ile kullanılabilirliğini sağlamak amaçlanmıştı.

İşte bu anlattığım proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar mezar adaları ve mezar yerlerini tek tek işaretleyip fotoğraflayarak veri tabanına aktardı.

Yirminin üzerinde mezarlıkta mezarların fotoğrafları çekilerek sisteme aktarıldı.

Artık İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlık Bilgi Sistemi'ne giren kullanıcılar, vefat edenin sadece ismini yazarak doğum tarihi, ölüm tarihi, mezar numarası, adası ve baba adı bilgilerine ulaşabiliyor.

Harita üzerinde mezarın bulunduğu yeri gören kullanıcılar, yol tarifinin çıktısını yazıcıdan alabiliyor ve mezarın fotoğrafını da görebiliyor.

Sistemde, aynı gün içinde ölenlerin listesi de yayınlanıyor.

Uzun yıllardır mezar ziyaretine gitmeyenler, yakınının mezarını kaybettiğini düşünenler için bu sistem yeni bir umut niteliğinde.

Unutmayın kabirler, insana ölümü hatırlatır!

Bu sebeple mezar ziyareti için yaşlanmayı yahut bir yakınınızın vefat etmesini beklemeyin!

Mezarlık ziyareti, kabirde yatana dua yapmanın ötesinde daha büyük bir şeydir.

Mezarlık girişinde yazan “Her canlı ölümü tadacaktır” sözü bu yüzden boşuna değildir.

Bunu sakın unutmayın!