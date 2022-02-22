'İzmir’in sokaklarında, caddelerinde, kordonlarında çiçekler açacak'

22 Şubat 2022 Salı, 15:43

İzmir'de iklim krizine ve kuraklığa karşı dayanıklı bir kent yaratmak için oluşturulan “Doğa Şehirde” projesi kapsamında az maliyetli, sulama ihtiyacı olmayan bitki üretimine başlandı. Kentteki kooperatiflere bağlı üreticilerin yetiştirdiği bitkiler şehrin birçok alanında kullanılacak. İzmir’in iklimine uygun yetiştirilen bitkiler, ekildiği alanlarda birçok canlıya da yuva oluyor. Proje, üreticilerin bu bitkilerin üretimine yönelmesini de sağlıyor.

??“TEK SEÇENEĞİMİZ İKLİM KRİZİNE KARŞI ÖNLEMLER ALMAK”

?Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyleyen zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için tek seçeneğimiz iklim krizine karşı önlemler almak. Bu nedenle kuraklığa dayanıklı, büyürken su istemeyen bitkileri şehrimizin dört bir yanında toprakla buluşturuyoruz. Şehrimizin park ve bahçelerini birer yaşam alanı haline getiriyoruz” dedi.

?Zeytinova Süs Bitkileri Kooperatifi Başkanı Fatih Özcanlı “Tunç Başkanımızın destekleriyle birlikte biz de karabaş otu, mersin, sakız, biberiye gibi kuraklığa dayanıklı bitki üretimine geçtik” ifadesini kullandı.

Bu projeyle kendilerinin de üretim alanlarını değiştirdiğini vurgulayan Zeytinova Süs Bitkileri Kooperatifi üyelerinden Gökhan Tümer de “Daha önce İzmir’de, Türkiye’de su boldu. Ama son yıllarda kuraklıktan dolayı daha az su istediği için -10 ve 40 dereceye dayanıklı karabaş otu gibi bitkileri üretmeyi tercih ediyoruz. Türkiye’de ve dünyada kuraklığın önüne geçilemiyor. Bu yüzden bizim de kendimizi yenileyip kuraklığa dayanıklı bitkiler üretip belediyelerimize, ülkemize faydalı olmamız gerekiyor. İzmir’in dağlarında çiçekler açar marşını; İzmir’in sokaklarında, caddelerinde, kordonlarında çiçekler açar marşıyla birleştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.?