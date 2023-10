İzmirliler 9. Germiyan Festivali’nde buluştu

Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:00

İzmir’de Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 9. Germiyan Festivali’nde sergiden söyleşiye, atölyeden konsere kadar bir çok program yer aldı. Türkiye’de ilk kez Slow Food adayı köy olan Germiyan’da gerçekleştirilen festivalde yerel üreticiler, ürünlerini ve lezzetlerini stantlarda sergiledi.

14 Ekim Cumartesi günü standların açılışı ile başlayan festivalde Otantik Ev Atölye’de Şükran Tümer’in Germiyan Köyü Çeşmeleri Enttalasyonu, Otantik Giysiler Sergisi, Panaroma Germiyan Evi’nde de ise Ahmet Erdem’in ‘Germiyan’dan Ildır’a Doğal Taş Mozaik Çalışmaları’ Sergisi açıldı. İbrahim Ercan Otantik Ev Atölye’de ‘Soğuk Sabun Yapımı’, Ebru Kaya ve Dilek Algur, Çukuriçi Meydan da ‘Ev Katmeri ve Düğün Lokumu Yapımı’, ‘Filiz Önen Kopanisti Peyniri Yapımı’ atölyesi gerçekleştirdi.

Ardından Germiyan İlkokulu’ndan başlayarak Eski Un Fabrikası’na kadar devam eden ve renkli görüntülere sahne olan Festival Korteji yapıldı. Köy Fırını’nda Suzan Mutlu ve Mehmet Mutlu’nun ‘Geleneksel Germiyan Köy Ekmeği Yapımı’ atölyesi gerçekleştirildi.

Germiyan evlerinin duvarlarına yaptığı resimlerle adını Türkiye’ye duyuran Nuran Erden’in Çukuriçi Meydan’da ‘100. Yıl Temalı Bayrak Çizimi’ ile duvar boyama etkinliği büyük ilgi gördü.

FARUK DEMİR KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞATTI

Dr. Öğr. Üyesi Murat Usta Mutfak Atölyesi’nde ‘Ekmek Yapımı ve Tarihi’ üzerine, Esra Erülkü Germiyan Köy Kahvesi’nde ‘Zeytinyağında Duygusal Analiz Standardı, Parametreleri ve Zeytinyağının Duygusal Analizi’ söyleşisi ve tadım etkinliği yapıldı.

Festivalin ilk gün etkinlikleri kapsamında Germiyan İlkokulu bahçesinde Faruk Demir Germiyanlılar’a keyifli dakikalar yaşattı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL VE LEZZETLİ EKMEKLER YARIŞTI

Festivalin ikinci gününde Nurcan Kurnaz Koca Emine’de ‘Pirinçli Germiyan Mantısı Yapımı atölyesi, Anıl Uzcüce ‘Yerel Buğdaydan Sağlıklı ve Lezzetli Kurabiye Yapımı’ atölyesi, ‘İdeal Ekmek Nedir ve Farklı Ekmek Türlerinin Tadımı’, Mesut Yüce Yıldız ‘Yerel Buğday Ürünlerinin Üretimi ve Tüketiminin Yaygınlaştırılması’ söyleşileri gerçekleştirdi.

Festival kapsamında geleneksel ekşi maya ile yapılan, birbirinden çeşitli baharatlarla harmanlanmış ekmekler Germiyan Festivali kapsamında birincilik için yarıştı. Yarışmada dereceye girenlere altın verildi.

“HER ZAMAN ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Dereceye girenlere ödüllerini veren Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bu rengarenk sokaklarda sizleri; Güleryüzlü, hoşgörülü, sevgi dolu insanlar karşılayacak, buram buram ekmek kokusu, birbirinden lezzetli yöresel tatlar, bereketli toprakların cömertliği karşılayacak. Germiyan; Her yeri saran betona direnen, sağlığımızı tehdit eden suni gıdalara karşı atalık tohumlarla üretmeye devam eden, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi ısrarla yaşatan, tüm bu özellikleriyle umudumuzu diri tutan bir köy. Ve bizler dünyayı saran tüm karamsarlığa inat, işte bu umuda sarılıyoruz. Atalık tohumlarımıza sarılıyoruz, daha çok üreterek, çiftçimize her an her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Tarım müdürlüğümüz, Ovacık’taki tohum merkezimizle her zaman üreticimizin yanındayız” dedi.