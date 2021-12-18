İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 3 milyon 228 bin lira ceza
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İzmit Körfezi’ne kirli balast suyu bırakan kuru yük gemisine yönelik 3 milyon 228 bin 721 lira ceza uygulandı.
Körfez ilçesi Hereke bölgesindeki limana demirlenen gemi, dün gece denize balast bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerinin kontrolleri sırasında kirlilik fark edildi.
Liberya bandıralı, ‘Medi Egeo’ isimli geminin İzmit Körfezi’ne kirli balast suyu bıraktığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.
Kirliliğe neden olan gemiye yönelik 3 milyon 228 bin 721 lira ceza kesildi.
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