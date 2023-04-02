Jeoloji uzmanından İstanbul için korkutan tsunami senaryosu: 10 dakikada su basacak, sonra...

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 21:03

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 21:03

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, Habertürk'te katıldığı canlı yayında olası İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



'500 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM OLUYOR'

Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul depreminde geriye dönüp İstanbul’da ne olduğuna bir iyi bakmamız lazım. İstanbul’da yaklaşık 500 yılda bir büyük deprem oluyor.

SON BÜYÜK DEPREMİ ANLATTI

1509’da ne olduysa o olacak. Ama o atalarımızın yeni aldığı 40 yıllık dar kapsamlı bir kentti. Ona rağmen 2. Beyazıt kentte kalamayıp Edirne’ye gidiyor. Saraydan çıkıp Gülhane’ye çadır kuruyor. Böyle büyük bir yıkımın, ölümün olduğu bir deprem.

'ÜÇ DERİN ÇUKUR VAR'

Ondan sonra bir deprem daha yok. Peki bu depremde ne olacak. Marmara Denizi’ni modelliyoruz biz. Burada huni gibi derin üç tane çukur var. Çınarcık, Tekirdağ ve merkez çukur. Üçünün derinliği bin metreden fazla.

'2-3 METRE ÇÖKECEK'

Neden huni? Çöke çöke evrimleşmeseler olmazdı bu. Şimdi önümüzdeki depremde çökecekler mi? Hesabımıza göre 2-3 metre çökecekler. Buranın yılda 7 milimetre çöktüğü düşünülüyor. Bu 500 yılda 3 buçuk metre yapar.

Bu çökme kaynaklı oluşabilecek tsunami ile ilgili bir modelleme yaptık.

120 kilometre boyunca iki tane fay kırılacak. Çınarcık ve Kumburgaz. 20 kilometre çerçeve fayları var enine doğru. 2 metre 3 metre civarında bir oturma durumunda ne olur diye baktık.

'ÖNCE GELECEK SONRA ÇEKİLECEK'

Şunu gördük. Deprem oldu burası oturdu. Deniz kıyıdan su vakumlayacak. İlk önce suyu alacak sonra geri verecek. Kıyıdan bir dakika içerisinde su çekilmeye başlıyor. Su çekilince ne olacak tekneler oturacak. Teknelerimizin çekek yerleri 2 metre derinlikte bile değil zaten.

'8-10 DAKİKA SONRA...'

Daha sonra 8-10 dakika içerisinde dalgalar geliyor. 2-3 metrelik büyüklükte dalgalar bunlar. Yalnız bu bir modelleme tabii siz hangi veriyi girerseniz bilgisayar ona göre sonuç veriyor."